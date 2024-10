Jorge Fossati, molesto por la habilitación a Darwin Núñez para el duelo entre Perú y Uruguay: “Raro, estas cosas no me gusta”

El delantero fue suspendido debido a los incidentes con los hinchas colombianos después de la derrota frente a Colombia en las semifinales de la Copa América 2024. Si bien el delantero recibió la sanción de la Conmebol, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo habilitó por medio de una medida cautelar, por lo que podrá jugar frente a Perú. “Fue sorpresivo para mí. No quiero meterme en el terreno legal, reglamentario o político porque para eso la Federación Peruana tiene a otras personas. Repito, fue sorpresa. Solo de pensar que Uruguay en este caso tenía cuatro suspendidos y qué casualidad que el que tiene más fechas es al que se las sacaron. Raro. No entiendo estas cosas. No me gustan”, dijo Fossati.