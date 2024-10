Con méritos para no salir de la agenda

Lautaro Juárez visitó La Ciudadela por primera y, según parece, única vez. Al menos, eso dejó entrever con sus palabras. “Más o menos” fue la calificación que le dio al Museo “Juan Carlos Carol”. A sus 13 años, el joven simpático de Atlético Tucumán podría haber dado un veredicto más duro, incluso lapidario. Sin embargo, no lo hizo. El espacio que el club de La Ciudadela creó hace menos de un año tiene un enfoque multicultural que logra captar la atención tanto de los hinchas como de quienes no lo son, e incluso de aquellos que no entienden nada de deportes. Por eso fue incluido en el recorrido de la “Noche de los Museos”, organizado por La Red de Museos en su 17ª edición.