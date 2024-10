Tras la derrota que sufrió San Martín de San Juan, Klusener sostuvo: “Lo más importante es nuestro propio partido”

“Para mí, jugar siempre es el objetivo. Aunque a veces el entrenador decide que juegue otro, mi preparación siempre es al máximo. Entreno con la ilusión de ser titular, y si no me toca, me preparo para rendir en los minutos que tenga”. Con esta mentalidad, Gonzalo Klusener se prepara para un desafío especial en Paraná. El delantero de San Martín tomará el lugar de Junior Arias, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, en un partido donde la presión será alta. A partir de las 17, el equipo de Diego Flores se enfrentará a Patronato, con el objetivo de sellar la clasificación a la final de la Primera Nacional.

El conjunto de La Ciudadela necesitaba de una serie de resultados en el duelo que disputó ayer su homónimo sanjuanino contra All Boys, en Floresta. Con ese panorama, Klusener aseguró que toda la delegación estuvo prendida a los televisores del hotel Intertower de Santa Fe.

“Estuvimos atentos al partido, como siempre lo hacemos con el fútbol en general. Este encuentro tiene mucho impacto en nuestra clasificación al primer puesto, así que lo seguimos de cerca. Pero, estamos tranquilos, sabiendo que lo más importante es nuestro propio partido”, explicó “Kluse” sobre lo que sucedió en la intimidad de la delegación “santa”.

Más allá de su concentración para el encuentro contra el “Patrón”, Klusener también aprovecha este presente para disfrutar del momento que vive en el club. Recuerda con cariño cómo se dio su llegada a San Martín, un equipo donde supo ganarse el respeto y el cariño de la hinchada a base de goles.

“Lo vivo con tranquilidad y alegría, ilusionados por el gran momento que atravesamos. Sinceramente, no esperaba tener nueve puntos de ventaja a esta altura, pero es bienvenido. Esto refleja la excelente campaña que venimos realizando”, analizó Klusener. “Desde que recibí la llamada de San Martín, no tuve dudas sobre dónde quería jugar. Me emocionó saber que venía a uno de los clubes más importantes de la categoría, con el claro objetivo de pelear arriba y ascender. En esta etapa de mi carrera, desafíos como este me motivan mucho, y estar aquí, luchando hasta el final, es algo espectacular para mi carrera”, agregó el experimentado delantero, que bromeó con el gol que malogró en el partido pasado contra Tristán Suárez.

Durante el complemento contra el “Lechero”, Nicolás Moreno había desbordado por la banda derecha, eludiendo a varios rivales y asistiendo de manera brillante a Klusener. Pero, el delantero elevó su remate, desperdiciando una clara ocasión para aumentar la ventaja. Ante esto, el centrodelantero comentó un vídeo en las redes sociales de la gran jugada de “Chuny”.

“La cagué, ¿no? Si terminaba en gol, ‘Chuny’ valía dos palos más. ¡Vamos con la próxima!”, había escrito Kluse en el posteo de Instagram.

“Vi la jugada de ‘Chuny’, que fue espectacular hasta la definición mía. Siempre les digo a los que juegan en otras posiciones, que nosotros (los delanteros) es fundamental que convirtamos los goles, porque así ellos sobresalen más. ‘Nico’ es un jugador increíble y todavía tiene mucho por aprender. Me pone muy feliz su presente, nos ayudó mucho y estoy seguro de que seguirá haciéndolo”, dijo el referente.

En la temporada pasada, Klusener alcanzó la final por el primer ascenso con la camiseta de Deportivo Maipú y, ahora, tendrá una nueva oportunidad de alcanzar el objetivo con la del “Santo”. ¿Es una especie de amuleto para estas definiciones?

“Confío en mis relaciones dentro del plantel y en mi preparación. Ojalá tengamos la oportunidad de jugar la final, sería la segunda para mí. El año pasado jugué contra Maipú, y aunque no me considero ningún amuleto, sé que contamos con un gran equipo. Estamos cerca de lograr el objetivo, esperamos cumplirlo pronto para ganar tranquilidad”, anticipó el delantero, que será titular contra Patronato.

“Ellos necesitan sumar por la tabla de descenso. Es un equipo que luchará por los tres puntos, pero esperamos tener una gran tarde”, concluyó “Klusegol”.