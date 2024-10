Libros sobre corredores y el placer de correr

Suele correr a nivel nacional e internacional ultramaratones de 200 millas por territorios de montaña. El año pasado corrió en San Luis y en Lago Escondido. Este año compitió en San Rafael, tiene en agenda una carrera en Córdoba, y sueña con llegar a Canadá. “Nunca me vi corriendo. Cuando dejé de fumar empecé a ir al gimnasio -rememora en una entrevista para este suplemento-, me pedían que trotara en la cinta y no podía; solo caminaba y de pronto, con el paso de los días, empecé a trotar unos segundos y cuando pude trotar hasta los veinte minutos, vi un aviso en la calle sobre una carrera de 10 kilómetros, me anoté con una amiga y en esa primera carrera me enamoré, fue amor a primer arco -dice-, más allá del miedo y la ansiedad, me atraía eso de estar parada al lado de un montón de gente, me transportó como a los recitales de rock. Es un deporte que iguala, nadie queda afuera. En el fútbol no jugarías con Messi. Aquí están todos: juega el de 90 años y el de 15. Hay 15.000 personas corriendo sin la grieta, que en Argentina es tan común, todos corren en la misma dirección”.