Bella Vista, el destino elegido para el Día de la Lealtad

La necesidad de mostrar un partido consolidado lleva a las autoridades del peronismo tucumano a buscar un lugar simbólico para conmemorar el Día de la Lealtad, el 17 de este mes. Y no es un momento cualquiera. A nivel nacional, el Partido Justicialista se está debatiendo en una fuerte pelea por la conducción del movimiento. Cristina Fernández de Kirchner asoma como la contrincante más directa para pelear contra el gobernador riojano Ricardo Quintela por la presidencia de ese partido, el mes que viene. El principal ideólogo del resurgimiento de la ex vicepresidente es el actual senador Eduardo “Wado” de Pedro que, a su vez, ha trazado una línea divisoria con el bonaerense Axel Kicillof (aliado a Quintela) y que mantiene aceitados contactos con uno de los vicepresidentes nacionales del PJ, el senador por Tucumán, Juan Manzur. Precisamente, el ex mandatario provincial se ha tomado un respiro en la puja de poder y, por ahora, no asoma como protagonista visible en este proceso de reacomodamiento peronista.