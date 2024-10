Diana Eguía Armenteros: “Por suerte la literatura infantil es muy compleja”

Respecto de la incidencia de la literatura liviana o frívola como puerta de entrada a la lectura de valor, la filóloga habla de un debate enconado también en España entre quienes creen que los niños solamente tienen que leer el canon (y no salir del Mio Cid) y los que creen que hay que abrir la literatura infantil. “Por suerte la literatura infantil es muy compleja; incluye por ejemplo la tradición oral, que es muy rica y muy valiosa. La verdad es que tiro un poco por el camino del medio. Pienso que no hay que elegir, que hay tiempo para todo y que un maestro en el aula puede utilizar libros de muchas maneras, siempre dejando un huequito a la hora del cuento, para tener un espacio un poco más estético, más íntimo con los alumnos, un poco más poético. Pero no hay por qué estigmatizar la literatura más liviana, porque muchas veces les sirve a los niños para practicar la lectoescritura. Un niño que no lee nada es muy difícil que de repente te lea algo muy complejo. Esa literatura más frívola puede ser un camino para enganchar a jóvenes. Por ejemplo un Harry Potter puede enganchar muchísimo a los a los alumnos”, afirmó.