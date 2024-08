Llega el II Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en la Era Digital en la Unsta

Leer es un hábito que fomenta el desarrollo intelectual y lingüístico de los niños, amplía su vocabulario y estimula la creatividad. Sin embargo, no existe un truco mágico para que los niños y las niñas se acerquen a los libros y se dejen seducir por los mundos que esconden en sus páginas. No hay una regla de oro ni una solución única que garantice el amor de la infancia a los libros. Todavía no se ha inventado una fórmula matemática ni una poción mágica a la que, como padres y docentes, podamos aferrarnos para conseguir que nuestros hijos no solo lean, sino lo que es más importante: que disfruten leyendo y quieran leer. Aunque sí sabemos que existen diferentes maneras para hacer que los hijos se diviertan con los libros. Esta será una de las premisas del II Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en la Era Digital que se desarrollará entre el 8 y el 9 de agosto, en el anfiteatro de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), que organiza el encuentro con modalidad híbrida (presencial y virtual).