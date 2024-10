Estelares suma shows y no se detiene a la hora de componer

- Salvo “Club de remo” todas las canciones las compuse durante la pandemia. En ese tiempo tocamos cuatro veces al aire libre; hay canciones que sirvieron para darle vida y salir a mostrar y de gira. Es un disco de corazón, de luz, pero hay canciones dramáticas; sentíamos que vivíamos un universo de zombies, así nos sentimos todos. En “Este despertar” y en “Miedo” se habla claramente de eso, de la inseguridad, la incertidumbre, porque no se sabía qué iba a ocurrir, pero también hay algo esperanzador. El álbum es una fotografía muy grata del encuentro entre nosotros cuando grabamos ese disco. No podíamos dormir, creemos que nadie podía dormir. Íbamos por los instrumentos por las noches para espantar a los fantasmas, pero fue inútil, los temas más acuciantes no dejaban de golpearnos a la puerta. Escribimos sobre el miedo, sobre la paternidad, sobre el futuro incierto, sobre la desesperación, sobre la esperanza. Pero después de “Mar de soles rojos”, grabamos la versión de ese clásico “El gato que está triste y azul”, que cantó Roberto Carlos, “Hacerlo bien” y “200 monos”.