Jaldo recibió a sus diputados para analizar el veto de Milei

En el ámbito universitario: promueven un arancel para extranjeros

El Gobierno de Javier Milei avanzará con el dictado de una reglamentación para habilitar un arancel a extranjeros no residentes que cursen en universidades públicas. La medida se adoptará en el marco de la Ley Bases, dentro del capítulo relacionado a las políticas educativas. “Quienes vienen a estudiar a nuestro país, no se quedan y no pagan ningún impuesto, es razonable que hagan alguna contribución”, afirmó a TN el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según las versiones, el borrador de la reglamentación está listo en la Casa Rosada, y sería protocolizado una vez que se trate el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara baja.