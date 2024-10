Claves para entrenar con ejercicios de fuerza y qué beneficios les aportan a las mujeres

Claves para entrenar: “olvidate del spinning y ejercitá los músculos”

Priscila Vera, de 46 años, se sorprendió cuando en la visita anual a su ginecólogo para hacer un chequeo, el profesional le dijo: “olvidate del spinning y ejercitá los músculos”. “La noticia es que ya estaba rondando la perimenopausia. Y me dijo que hacer entrenamiento de fuerza era lo que más me iba a ayudar en esta etapa. Le hice caso, y estoy feliz porque pensé que no iba a poder; hoy levanto pesas, me siento más vital y mejor físicamente”, cuenta.