Marcha universitaria: estudiantes reclamaron a Milei “auxilio” financiero

En este sentido, los representantes de las casas de altos estudios plasmaron en el documento que no reconocer que en las universidades no hay un problema “es un error” y que debe entenderse que las universidades constituyen “la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta”. “Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos”, señala el texto. Y añade: “Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian estas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía”, enfatizaron.