El padre sufrió un ACV, una de sus hijas está luchando contra un cáncer, pero toda la familia correrá celebrando la vida

En el último tiempo no sintió tanto dolor y, motivado también porque Ramón deseaba que no dejara el deporte, decidió afrontar la situación con otra actitud. “Antes estaba con el ‘chip competitivo’, pero ya no me mata la ansiedad como antes. Por eso varié la intensidad del entrenamiento. La cabeza te dice una cosa y el cuerpo otra. Lógicamente, al entrenarme, automáticamente me empezaba a molestar”, analizó sobre la presión que sentía y que ahora va en descenso. “Estoy disfrutando. Mi primer objetivo era poder hacer varios kilómetros porque después de tantos años de intentarlo y de no poder volver a correr, cumplir el recorrido para mí ya era un objetivo tremendo. Hoy me lo tomo de otra manera; el tobillo me molesta, no lo niego, pero ya no es una sobrecarga”, afirmó el hombre de 52 años.