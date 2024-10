Cartas de lectores: Nuevos colectivos

Ante la plausible actitud de mejorar el parque automotor de los colectivos de esta provincia, sugiero lo importante que sería que las nuevas unidades sean impulsadas a otro combustible que no sea el gasoil, sino, por ejemplo, gas. Es importante recordar lo altamente contaminante que es este combustible para el tan golpeado ambiente; las variaciones dañosas que se manifiestan en una contaminación del aire, a lo que se suman calles estrechas, sin pavimento, etc. Se debería analizar alternativas para mejorar nuestra salud ambiental, beneficiándose al ciudadano al mejorar su calidad de vida, ya que el material particulado, el hollín, etc., no serían los causantes del incremento de enfermedades respiratorias que se ven en instituciones médicas. O sea, se trata de prevención.