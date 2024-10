Cartas de lectores: reunión de consorcio

_ También podríamos subdividir el local de planta baja, que hoy se usa de baulera. Se pueden hacer dos locales mas pequeños y alquilarlos. Y por supuesto que también se pueden reducir gastos, por ejemplo en el uso de las luminarias en espacios comunes durante la noche. También se puede implementar un sistema que permita que cuando se llama a los ascensores, no se muevan los dos, sino que responda uno solo de ellos. En definitiva, en esta ecuación hay dos variables, y no descartaría aumentar ingresos, salvando la fuente de trabajo de las personas que tanto se han ocupado de nosotros en todo momento en que hemos necesitado de ellas. No solamente haremos que el resultado sea el deseado, sino que también nos hará mejores personas, debemos ayudarnos entre todos cuando no la tenemos fácil.