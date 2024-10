El tucumano que probó suerte en Grecia, volvió a Argentina para ser campeón y ahora está decidido a quedarse en España

Esta oportunidad en España es, en muchos aspectos, un nuevo comienzo para Urchevich Idiart. Comparando su experiencia en Grecia con la actual, el jugador no dudó en admitir que esta vez llegó mucho más maduro en lo personal como en lo profesional. “Me siento otra persona, otro jugador también. Cuando fui a Grecia, todavía era muy chico”. La barrera idiomática fue uno de los principales desafíos en su estadía en Grecia. Aunque ya contaba con una base de inglés, tuvo que perfeccionar el idioma y, de paso, aprender algo de griego. Ahora, en España, la situación es diferente. “Acá tengo la ventaja de que todos hablan español, lo cual es algo bueno para la adaptación, te sentís más contenido. Me pasó en Grecia que me encantó porque el griego es muy amable y atento, pero el tema del inglés lo complicaba un poco”, explica.