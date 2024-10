“En Bella Vista hay una tasa muy alta de suicidio de chicos: en tres meses llevamos seis”

La intendenta expresó que se sentía angustiada porque había tenido "millones de reuniones de trabajo con él (el director)", donde planificamos acciones para una semana y, después, "se volvía a caer en lo mismo”. “Es muy desesperante porque tenemos un equipo; creamos la Dirección de Salud; contratamos psicólogos, y estamos realizando charlas en colegios y escuelas. Pero no nos alcanza. Nosotros no somos el sistema y no contamos con los recursos para llevar a cabo tratamientos”, aseguró. Quiles dijo que esperaba que el gobernador Osvaldo Jaldo interviniera para frenar la crisis de salud mental que había en Bella Vista.