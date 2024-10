Cartas de lectores: Milei y la vida personal

El pasado 10 de mayo, Javier Milei tuvo una entrevista con el medio estadounidense “Univision”. La periodista de esa cadena de televisión, Carolina Rosario, intentó sondear por la vida personal de nuestro Presidente, quien se negó a hablar del tema. De mal humor, le dijo a la reportera que no iba a contestar sobre temas personales. Ante la insistencia de la cronista, agregó: “Además, me parece una falta de respeto”. Pero muy diferente fue su postura en la charla mantenida recientemente con la actriz Susana Giménez, en la cual le manifestó a la diva estar absolutamente embelesado con Amalia “Yuyito” González. Por si acaso, vuelve a conocer a una dama… no necesitamos que nos avise. Al pueblo argentino no le interesa saber nada de sus noviazgos.