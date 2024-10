Cartas de lectores: La pobreza y el riesgo país

La Argentina tiene altos niveles de pobreza que nos preocupan, y exige un fuerte compromiso para solucionarlo. Sin duda los mecanismos del populismo para reducir la pobreza han fracasado. Aumentaron los pobres porque distribuir a costa de emisión monetaria genera inflación y por lo tanto más pobreza. Con un riesgo país de 1.300, que es mucho más bajo que los 3.000 que supimos tener, no se va a disminuir rápidamente la pobreza. Es imprescindible que baje el riesgo país para que vengan inversiones, que den trabajo, aumente la productividad, y con ella el crecimiento económico. Pero necesitamos normas estables y previsibles. Argentina todavía no es creíble. Tenemos 80 años de no respetar las instituciones, destruir la moneda, varios defaults, dos hiperinflaciones. Los posibles inversores, argentinos y extranjeros, todavía no están seguros si los cambios que se están llevando con éxito, serán duraderos. La generación del ochenta, con Roca a la cabeza, el presidente más exitoso del país, utilizo la potencia creadora de las instituciones para atraer capitales e inmigrantes, y construir escuelas, formar educadores, construir vías férreas, puertos, caminos, puentes y las bases de la Argentina moderna. Ahora tenemos el mismo desafío, las transformaciones que está haciendo el gobierno son destacables, por el cambio cultural que se está llevando a cabo, especialmente en la juventud. Pero es necesario que los políticos y los dirigentes envíen señales de confianza para que ingresen capitales y se refleje en la baja del riesgo país. Señales para dar confianza en la estabilidad de los contratos, en la firmeza de la moneda, en la solvencia fiscal, y en la Justicia independiente y eficiente. El mundo nos ofrece oportunidades, China e India, demandan cada vez más nuestros productos. Volvamos a ser un país que valore el mérito, el esfuerzo y respete al individuo, su derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Con un Estado que se limite a cumplir su rol. Y una sociedad que no sea indiferente a los que necesitan apoyo para insertarse al mundo del trabajo y el bienestar.