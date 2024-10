Cómo Israel ubicó y mató al líder de Hezbollah

La amenaza

Netanyahu advirtió que la tarea no está terminada, y que ahora se enfocará en Irán. En un mensaje al pueblo iraní, dijo que “no hay lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar”, mientras su ejército bombardea Líbano. En una declaración en video en inglés, dijo a los iraníes que su “régimen hunde a nuestra región más profundamente en la oscuridad y más profundamente en la guerra”. “Cada día, sus marionetas son eliminadas. Pregunten a Mohammed Deif, jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas, a quien Israel asegura haber matado en julio en Gaza. Pregunten a Nasralá. No hay lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar”, sostuvo Netanyahu.