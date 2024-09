Milei, con Susana Giménez: “De acá para adelante sólo quedan buenas noticias”

Ante la consulta por las críticas que recibió su postura, Milei fue contundente al afirmar que no se deja llevar por las opiniones de sus detractores. “Yo les dije que si seguían por este camino iba a abandonar la posición tibia de la Argentina, yo no voy a aceptar esta agenda socialista porque va en contra de la sociedad, de la libertad en contra de la vida”, aseveró. Y concluyó: “Yo propongo volver a abrazar las ideas de la libertad, los valores de la ONU, lo quieren tomar, que lo tomen. Si no lo quiere tomar, yo sigo adelante”, declaró.