Milei prometió un “batacazo electoral” para el 2025

“La casta política decía que no íbamos a poder formar partido y, sin embargo, ese día presentamos a LLA”, remarcó el Presidente al inicio de su discurso. También destinó duras críticas a la prensa que, según apuntó, usaron “micrófonos ensobrados” para invisibilizar su imagen. “Después de haber lidiado y atravesado distintos obstáculos en adversidad y poder presentar nuestra alianza de LLA, no nos daban los permisos para hacer nuestro acto. Así armamos un acto en 36 horas. Ahí no solo las complicaciones que planteaba el Gobierno del siniestro que manejaba la ciudad, sino que además otra de las patas de la casta, la periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda”, denunció Milei. Señaló que allí comenzó a “cambiar la realidad de los medios” y agradeció a sus seguidores por “darle vida al movimiento”.