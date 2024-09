Los cambios que realizaría Sava para la visita de Atlético Tucumán a Argentinos

Ante esta situación, Sava sabe que no puede seguir apostando por la misma fórmula. Por eso, tendría decidido realizar cambios importantes en el once inicial. Aunque no confirmó los nombres, fuentes cercanas al cuerpo técnico aseguran que al menos tres jugadores dejarán su lugar para dar espacio a nuevas caras. Se espera que en la defensa haya un ajuste importante, con el ingreso de un central que pueda darle solidez a una línea que viene siendo muy permeable, de hecho le marcaron ocho goles en los últimos dos partidos.