Alejandro Sandoval fue un verdadero showman

Túnica y sombrero

Ricardo Gómez Madrid recuerda que “en el marco de un intenso problema gremial en los años 90, asistió a una asamblea en la que estábamos presentes casi toda la comunidad artística teatral, vestido con una de sus singulares túnicas, con sus accesorios y un gigante sombrero de ala ancha. Cuando entró, ya había empezado, se me acercó -yo estaba junto a la puerta- y me susurró “espero no haber venido demasiado sencillito, insignificante y desabrido, me puse lo primero que encontré”. Su sentido del humor era único y eso incluía reírse de él mismo. Se va muy pronto, como suelen hacerlo las personas buenas queribles, este es un día triste”.