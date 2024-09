La pobreza atraviesa a todas las gestiones

Las cifras de la pobreza durante el primer semestre del año siguen impactando. Hemos escuchado a todos y a todas los que nos gobernaron hablar de esta situación, pero realmente nadie hizo absolutamente nada para revertirla. Y se pueden seguir echando la culpa unos a otros. La cosa cambiará realmente cuando alguien se haga cargo”, plantea Pablo Cristian Paolasso, director del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat. En un análisis de los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el investigador independiente del Conicet explica que, “entre 2018 y 2021 la pobreza aumentó 13,3 puntos. Un punto menos entre 2021 y 2024 (12,3 puntos). “Esto quiere decir que la situación no se modificó sustancialmente con el cambio de ningún gobierno. Aquí dirán que hemos sido tendenciosos con las cifras. He tomado justamente períodos similares, para que nadie pueda acusarnos de eso. Como resultado, en solo seis años (2018-2024) la pobreza se incrementó 25,6 puntos. Es una cifra escalofriante. No se si un país en guerra sufrió una debacle semejante”, expone.