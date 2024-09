El joven aguatero que vivió el glorioso campeonato de 1960 en el Atlético Tucumán

Medina recuerda cómo se mantuvo cerca del club a lo largo de los años, a pesar de las diferencias con algunas comisiones. “Volví al club en 1969 y en 1979 trabajé como directivo. Luego, en 1984, estuve con Saguir. En total, estuve vinculado al club hasta 2001, siempre cerca. Ahora soy socio vitalicio. No he participado tanto activamente en los últimos tiempos, pero los recuerdos y el amor por el club siguen intactos”, agrega “Carlín”, antes de expresar un lamento: no haberse quedado con ningún recuerdo de aquella época como trofeo. “Mi papá falleció en 1982 y, en esa casa, quedó todo. Después me mudé y la verdad es que no me quedó nada, solo algunas fotos”, finaliza la mascota que supo tener el “Decano” y que fue testigo de un equipo glorioso.