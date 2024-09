Economía del Conocimiento: “Tenemos oficinas en China, pero el talento es argentino”

Lorena Zicker: gerenta regional del sector publico AWS (Amazon Web Services) Cono Sur.

“El año pasado nosotros le encargamos a una consultora un estudio respecto al impacto de la industria de la nube en los próximos 15 años, desde 2023 a 2038 en la economía de Latinoamérica. Para Argentina, con todo lo que es el mundo de la nube y todo lo que está alrededor de esto, que es básicamente la industria del conocimiento, se espera que genere 1,2 millones de trabajos nuevos y se espera que le inyecte al PBI casi 43.000 millones de dólares en 15 años. Eso es un montón. Pero eso no sucede solo. Eso sucede porque nosotros somos parte de todo esto. La nube democratiza el acceso a la tecnología. Hoy con las tecnologías de nube una empresa, la NASA, un gobierno, un banco, una universidad pueden acceder a la misma tecnología, a la misma innovación con los mismos niveles de seguridad. Pero para eso es crucial que todos nosotros estemos preparados, que abracemos las nuevas tecnologías. Hoy estamos todos hablando de inteligencia artificial generativa, que es como el gran cambio. Y por ahí hay muchas personas preocupadas de que esto va a reemplazar mi trabajo. No. Nuestro trabajo va a reemplazar a las personas que no estén preparadas para esos cambios, que no tengan esta mentalidad de adaptarse a los nuevos cambios, que no tengan la posibilidad de hacerse nuevas preguntas y que no abracen esta transición. Para esto, desde AWS entendemos que somos una parte responsable de capacitar a todas estas personas, a todos nosotros. Lanzamos AWS Entrena Argentina, que es un programa gratuito. Todos ustedes pueden ingresar, capacitarse. Está enfocado en emprendedores digitales, en pymes y en estudiantes. Todo lo que tiene que ver con la innovación, con la tecnología y con la inteligencia artificial generativa no es algo que nos pasa; es algo que construimos todos nosotros. Entonces, creo que hoy estamos en una posición privilegiada. La tecnología está acá. Así que ¡a usarla!”.