Expocon: cuatro historias de tucumanos que potenciaron su talento y terminaron aplaudidos

“Hace cuatro años mis hijos tenían seis y siete años. Yo no quería despegarme o despegarlos de sus abuelos, de sus primos. Pero quería y necesitaba un desafío tecnológico y profesional. Y pospandemia, con trabajo remoto globalizado, se dio la posibilidad de sumarme al mercado libre. El objetivo era publicar proyectos de inversión que sean accesibles para democratizar los servicios financieros. Así comencé, y al año ya teníamos récords de venta en plazos fijos en Brasil. Luego me sumé a la cuenta remunerada, que es el proyecto que genera rendimientos en Chile, México, Brasil y Argentina. Llegamos a tener un procesamiento de rendimientos de 40 millones de usuarios por día incrementándose constantemente. Y hace poquito me pidieron sumarme a uno de los flujos más críticos, que es transferencias. Es muy lindo poder compartir esta experiencia y tener esta posibilidad de mostrarle a todos que es posible, desde donde sea que estés, formar parte de esta economía del conocimiento”.