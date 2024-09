Es tucumana, vive en el exterior hace 25 años y comparte su experiencia en el tenis femenino

Es habitual escuchar a los extenistas de esta parte del mundo que el deporte les quitó algunas cosas. Reniegan y se lamentan por ello. Sin embargo, en el caso de López, el discurso es diferente. Para ella, no es posible diferenciar situaciones negativas y positivas. “Plantear fortalezas y debilidades… no puedo: solo me dio fortalezas”, no dudó en responder. “El tenis fue y sigue siendo el mejor aprendizaje de vida. Practicarlo a nivel profesional, con todo lo que ello implica —años de trabajo, sacrificios no solo míos, sino también familiares, disciplina, vida sana— y la toma de decisiones desde muy chica me ayudaron al momento de ser madre, principalmente”, agregó. Por todo ello, Mariana está siempre agradecida a sus padres. “Alicia y ‘Pelo’, ellos me llevaron a Atlético Tucumán, donde siempre entrené, en el complejo Ojo de Agua. Somos cinco hermanos y todos competimos a nivel nacional. Mi hermana Paula y yo fuimos las que lo hicimos profesionalmente. El esfuerzo que ellos hicieron es impagable”, reconoció López.