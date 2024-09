El estudio de necesidades en obras públicas

La cuestión ha generado fuerte inquietud, no sólo por la imperiosa necesidad de aliviar la crisis carcelaria, sino porque, como dijo el mismo Gobernador, “en el Presupuesto 2025 que se envió al Congreso de la Nación, que lo llevó personalmente el Presidente, en las planillas anexas no estaban algunas obras que hemos firmado en la Casa Rosada. Algunas obras donde la Nación aportaba el 70%, y el 30% económicamente lo aportaba la Provincia”. Al mismo tiempo que el mandatario se mostró optimista en cuanto a que lleguen a buen fin las negociaciones con la Nación, en distintas comunicaciones se ha hecho hincapié en el impacto que está generando la desfinanciación de las obras ya iniciadas. Así se vio cuando se explicitó como se pensaban distribuir las partidas en el presupuesto 2025, y los gobernadores insistieron ante la Casa Rosada que debería asegurarse el financiamiento para las obras consideradas prioritarias. También se vio en las obras no encaradas específicamente por la Provincia: hace pocos días el intendente de Concepción pidió que le giren fondos no reintegrables “como a Burruyacu”, “para la culminación de obras de mediana envergadura que se encuentran en avanzado estado de ejecución”. Como él, han de surgir circunstancias similares de otras jurisdicciones que ponen sobre el tapete la importancia de las obras y la distribución de prioridades.