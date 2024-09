Tango con sustancia en el impecable recital de Esteban Morgado

Morgado destila simpatía. Luego de la introducción, sonríe y saluda a los presentes con genuina satisfacción; es respondido desde las butacas consolidando de entrada un ida y vuelta que no se romperá hasta el final, casi dos horas después. Intercala con naturalidad temas propios con otros de compositores tradicionales de la edad de oro del tango, versionados a su estilo de guitarrista eximio pero no petulante: se sabe virtuoso, lo demuestra, pero no hace gala de ello. Está al servicio de la música y del cuarteto, no del lucimiento personal.