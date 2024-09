Expocon en Tucumán: "La economía del conocimiento trajo nuevas reglas del juego"

No obstante, dijo que tenemos mucho para mejorar, crear mucho más a partir de la economía del conocimiento porque de alguna forma aunque crecimos mucho estamos algo estancados. El desafío es repotenciar la capacidad de creación. Y también ver que haya una evolución del empleo porque muchos no están en el sistema formal. “Estamos en un momento de definición y en esto hay que ver bien cómo regulamos. Es un peligro regular mal la inteligencia artificial. Europa reguló mal y las empresas se van. No hay que burocratizar; hay que liberar, permitir que crezca, aseguró”.