Cartas de lectores: Papa Francisco (II)

Luego de leer la carta “Papa Francisco”, del lector Fernando Esteban Saade (25/09), siento la necesidad no de responderle, sino de aportar otra mirada al debate. Primero, debo aclarar que no creo en la Iglesia Católica ni en ninguna otra iglesia o religión, por motivos que no viene al caso mencionar. De igual manera, hace mucho tiempo dejé de pensar en la existencia de un Dios (que nos mira a todos como pecadores desde que nacemos), para pasar a creer en el ser humano y en su enorme capacidad tanto para hacer el mal como el bien; tanto para construir como para destruir. En ese sentido, Jorge Bergoglio (el Papa Francisco) es un verdadero constructor de puentes y un revolucionario como lo fue Jesús, que vino a combatir las desigualdades; a denunciar la corrupción del poder real y a priorizar a los pobres y marginados. El lector Saade -en su intención de reivindicar a Roca, tras el genocidio patagónico- tilda a los pueblos originarios de optar por la violencia, omitiendo en su análisis que dichos pueblos fueron las verdaderas víctimas de una violencia conquistadora que liquidó a 50 millones de personas en toda América, desde el inicio de la Conquista. Por último, sr. Saade: Roca tuvo un gran logro en su persistencia por otorgar al país una educación libre, gratuita y laica. Fracasó, desde mi punto de vista, porque no se estimula el pensamiento crítico en las aulas y porque, incluso en fechas tan importantes como es el 24 de Septiembre, desde las aulas y desde los despachos del Estado se realizan más actos y ceremonias en homenaje a la Virgen de la Merced que a los verdaderos héroes de la Patria Grande como Belgrano, Bernabé Aráoz y los pueblos de Jujuy, Tucumán y Salta. ¿Entiende la ironía?