Con Kao y Lucero, Argentina tuvo un baño de gloria color plateado y ahora apuntan al Mundial

Y sí, Shauin Kao y Álvaro Blas Lucero están habilitados para ilusionarse. ¿Por qué no imaginarse en un podio mundialista el año próximo? Es que los parapentistas tucumanos integraron la Selección Nacional que ganó la medalla de plata en la sexta edición del Panamericano que se disputó en Brasil, con más precisión en el despegue de Pico do Gavião, en Andradas, a unos 250 kilómetros de San Pablo. “El año que viene en el mismo lugar será el Mundial. Claro que el equipo no está definido, pero el que estuvo en el Panamericano es el de mayor nivel que puede tener el país”, opinó Blas Lucero. Junto a la dama, tiene en común no solo el representar al país, también ser ganador del premio LA GACETA en vuelo libre. Él se lo llevó en 2023; ella en 2015 y 2018.