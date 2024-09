Un ex Soda Stereo fue nombrado embajador de la ONU para el medio ambiente

“Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo pensando todos lo mismo. No va a cambiar nada que yo no lo haga. Pero la sumatoria es lo que está provocando el gran desastre”, recordó. Para el baterista es importante seguir desarrollándose, pero se puede hacer en el marco de un mundo sustentable. “La economía no es más importante que el medio ambiente. Sin medio ambiente, sin biodiversidad, no hay economía posible”, sostuvo, antes de recordar que “todos somos el problema y todos somos la solución de forma individual”.