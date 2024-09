Cartas de lectores: “¡Soy Jubilado! ¿Y qué?”

Dícese que “casta” es generación, linaje y como nuestros gobernantes decidieron que somos los responsables del descalabro económico, por no haber trabajado y aportado más; se nos vetan leyes, nos castigan con gas pimienta y garrote si reclamamos; celebran ese supuesto triunfo con un suculento asado entre los 87 verdugos, pero como no está muerto quien pelea, hay un Dios y en cada hogar existe un abuelo, un héroe, un viejo y un padre de los padres. Les decimos que quienes quieran oír que oigan. En nuestra “casta” somos tantos que los dividiremos por edad y pensamientos en los siguientes rubros: “Casta soñada”: jubilados que aman, abrazan, aconsejan, ayudan, colaboran, salvan vidas, cooperan y comparten, pero pocos los ven. “Casta actual”: castigada, avejentada, abandonada, atacada, sacrificada, sangrada, satanizada, tachada, vetada, aborrecida, pero no abatida. Y por último, la “Casta rebelde”: intrépidos, caciques, calculadores, decididos, aceros, salvajes, piqueteros, temerarios, tercos, testarudos y toreros. Si tenés más de 60 años, podés determinar cuál es tu lugar y puesto de lucha. Este es nuestro linaje, alcurnia e identidad; por lo tanto no necesitamos lástima ni compasión, solo comprensión y respeto. Sepan que somos la experiencia juvenil acumulada y lo de viejos son los trapos, nosotros somos usaditos nomás. Por cuestiones de colesterol, económicas y falta de costumbre, celebramos nuestro día con mate cocido y tortillas, el asado de los de 20.000 pesos lo dejamos para cuando nos inviten a la Casa Rosada.