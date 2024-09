San Martín de Tucumán: ¿por qué Iván Molinas se emocionó después del gol frente a All Boys?

Ese fue un tanto que no sólo significó la victoria de San Martín, sino que también fue una muestra del momento futbolístico que atraviesa. “El gol me hizo sentir muy feliz y me dio mucha satisfacción que haya sido en un partido tan clave como este. Venía de no sumar muchos minutos en los partidos anteriores; me emocioné porque son muchas cosas las que me vienen pasando en el último tiempo y por eso le dediqué a mi novia que está embarazada hace cinco meses. Estamos esperando una nena. Así que esto es para ella y para toda mi familia que siempre me apoya, en los momentos lindos y también en los malos”, dijo el volante en diálogo con LA GACETA.