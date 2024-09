Darío Monteros, a Germán Martínez: "No le va a decir a los tucumanos que es lo que nos conviene"

Y continuó: “Además, el Partido Justicialista se expresó a través de su congreso provincial, está poniendo en marcha sus juntas departamentales, somos gobierno y nos preparamos para el año que viene. ¿Usted diputado, puede decir lo mismo de su provincia? ¿Acaso no hace autocrítica? Quizás son en parte responsables de que a nivel nacional no nos haya ido bien en las últimas elecciones y, lo peor, que hoy no tenemos una conducción definida. Lo llamo a la reflexión, cómo militante lo invito que empiece por casa, de lo pequeño a lo mucho construya, pero déjese asesorar, no se puede aprender cuando se habla, solo cuando se escucha. No hay mucho que inventar, todo está en la doctrina peronista, solo hay que leerla y aplicarla”.