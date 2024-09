Con la pierna izquierda amputada completó los 45 kilómetros en la carrera de mountain bike “La Batalla de Tucumán”

Literalmente, se quedó sin un pie y todo lo que está antes hasta la rodilla. El nombre técnico de su amputación es: miembro inferior izquierdo amputado bajo rodilla. Desde hace 19 años, Montenegro en lugar del pie, tiene una prótesis que, entre otras actividades, le permitió correr la quinta edición de "La Batalla de Tucumán" en 3h20'41"27/1000. Lo hizo junto a su pareja, Noelia Nieva, que alienta a vivir la experiencia única, como ella describió, más allá de la razón lógica con base en el amor. Su entusiasmo va por el lado de alentar a acompañar deportivamente a las personas que tienen discapacidades. "Que sirva para que haya más acompañamiento. No es algo que no se pueda hacer, no es 'cargar'", marcó la biker. Nieva hizo carreras en duplas con ciclistas convencionales. ¿Qué sintió en "La Batalla de Tucumán"? "Fue correr con un compañero más. Fue una experiencia de igual a igual", reconoció Nieva.