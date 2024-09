Sierra volvió a mejorar en Tucumán

“Estoy súper contenta por la semana que viví. Me encanta jugar en Tucumán, que me sienta muy bien”, dijo durante la premiación. El rendimiento de Sierra en el polvo de ladrillo del club del parque 9 de Julio fue muy bueno. Tuvo “bye” en la primera ronda por su condición de segunda favorita; pasó la segunda sin jugar por no presentación de la colombiana María Fernanda Herazo González; en octavos superó a la kazaja Kulambayeva Zhibek por 6-1 y 6-1; en cuartos, a la italiana Nicole Fossa Huergo 6-2 y 6-3 y en semifinales, a la francesa Leolia Jeanjean por un doble 6-1.