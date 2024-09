Es italiana, hija de rosarinos, se graduó en administración de empresas y está entre las 400 mejores tenistas del mundo

Y mientras busca un nuevo buen resultado en Tucumán, disfruta de sus familiares que viven en la provincia y que la alojan. “Son tíos de mis padres. Me encanta venir a Argentina y a veces vengo sólo para disfrutar; entonces no es tanta presión. Me gusta encontrarme con mi familia, con mis amigos, comer un rico asado y tomar mate. Me gusta volver y ser bien recibida como si nunca me hubiese ido. En este lugar me siento siempre en casa”, cierra Fossa Huergo, que aprovecha al máximo su estadía en el país mientras intenta seguir progresando en su carrera tenística.