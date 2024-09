Se enamoraron en Angola, viven en Bolivia, son fanáticos de los Springboks y los alentaron en Santiago del Estero

El fútbol era su gran pasión. Pero, poco a poco, esa chispa se fue apagando por diferentes motivos. “Antes era muy aficionado al fútbol, pero me he terminado cansando. Me gusta un deporte noble, que te empujas y tienes que levantarte para seguir sin protestar al árbitro; que te puedes golpear con un rival y después te tomas una cerveza con él. Me gustan mucho los valores del rugby”, comenta. “Festejé muy poco la Eurocopa. Antes era un fanático del Real Madrid, pero ahora no quedan españoles en ese equipo. Pero, me gusta mucho más esto porque mantiene la esencia original del deporte”, agrega.