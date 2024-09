Paradojas de un viajero

En estos días me encontré escribiendo: en las bibliotecas, la mayor parte del tiempo; en la cama, como ahora; en cafés, (decenas, varios por día); en la sala común de New York University; en el subte (tomo el subte todos los días: trayectos larguísimos, en los que ya no me preocupa, sino que me alegra, que el metro se detenga o se atrase); en un banco al costado del subte, esperándolo (a veces, si estoy entusiasmado, dejo pasar uno o dos formaciones, hasta completar la idea: ¡qué mundo el subterráneo!); en un banco de la plaza-planeta que es Washington Square; en un banco del parque mirando el Hudson; en el Banco (¡¡el Citibank!!), esperando que me atiendan (insoportables); en un sillón interno de la Facultad de Filosofía, también aguardando ser recibido; en el pasto, junto a la cancha de fútbol, un viernes a la mañana (con los pantalones y zapatillas, esperando que lleguen mis compañeros de fútbol de hace varios años, ¡que no llegaron!); en el sillón del dentista, una hora y media, mientras el dentista espera que mi seguro autorice la intervención quirúrgica (¡no la autorizó!).