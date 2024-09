Colo Colo - River Plate: polémicas, historia y un cruce decisivo en la Libertadores

El River de Marcelo Gallardo es favorito para esta serie. Pero, de fútbol se trata, no hay nada definido. “Va a ser una guerra allá. A mí me gustan estos partidos, estos desafíos, me gusta jugar con estadios en contra. Eso me hace crecer mucho más. Por eso me tengo tanta confianza para el martes”, le dijo Vidal a Davoo Xeneize, un picante boquense para un Colo Colo que además tiene como DT a Jorge Almirón, ex entrenador del Boca de Juan Román Riquelme al que también, apenas meses atrás, estuvo cerca de incorporarse el experimentado volante de Chile, un buen conocido del actual presidente de Boca. El fútbol chileno no está en un buen momento, con selección en baja, un recambio que no se produce y su modelo de Clubes SA en crisis. Colo Colo asoma como una luz en medio de tanta oscuridad. Por eso buena parte de Chile estará seguramente de su lado. ¿Alcanzará para el martes?