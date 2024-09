Marcelo Tinelli apuntó contra Javier Milei: “Tiene muchas veces actitudes muy violentas”

En diálogo con “Viviana 630” (Radio Rivadavia), el conductor afirmó: “Me parece que sabe mucho de economía, pero es cero político, no tiene habilidades políticas”. “A mí no me gusta, y no me gustaba antes, no es de ahora, que se siga abriendo la brecha, que todo el tiempo estemos peleados con todos, que lo anterior fue una m... Porque es muy difícil construir algo serio en base a tanta pelea, a tanto troll, a tanta agresión, agresión a periodistas. Eso a mí no me gusta, no me gusta el peleador”.