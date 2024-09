Taxistas se oponen a realizar la inspección anual de los coches

“Conversamos sobre más de lo mismo: ellos hacen propuestas que no nos sirven y no llegamos a un acuerdo”, remarcó. La postura del sector taximetrero es que la actividad se volvió insostenible porque, como aseguró un chofer durante la manifestación de ayer, “el trabajo ya no es viable, es poca la plata que uno lleva a la casa y el Uber se está llevando un 60% de la recaudación”. Entonces, insisten a la Municipalidad que se refuercen los controles correspondientes para acabar con el trabajo no reglamentado de las plataformas electrónicas. Según contó Miguel, la justificación del municipio es que ellos no disponen de los materiales, herramientas ni capital humano para desplegar tal control. Por lo tanto, la respuesta de los choferes de taxis es no avanzar en la inspección técnica anual correspondiente para los vehículos adheridos al Sutrappa. “Nos dijeron que la inspección es obligatoria según la ordenanza del Sutrappa, pero esa ordenanza también especifica que la Municipalidad debe controlar la actividad y no lo hace, así que, si ellos no cumplen ¿por qué tenemos que cumplir nosotros?”, planteó Miguel.