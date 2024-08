Se busca mejorar la competitividad de los taxis frente a Uber

Acampe

Asimismo, la jefa municipal habló del “acampe” que habían planeado taxistas autoconvocados en las puertas de la Municipalidad, previsto para la próxima semana. “Esas formas de hacerse escuchar ya no existen. La forma es dialogar, tratar de plantear soluciones, no hacerlo con un ‘acampe’, que ya no va más. La gente no quiere; es algo que complica el tránsito para el que va a trabajar o a hacer alguna actividad. Además, nosotros creemos que tenemos que llegar a un diálogo antes de ir a una protesta. Con soluciones, trayendo ideas, con creatividad. Tenemos que trabajar entre todos, pero tampoco podemos permitir que se corten las calles”, defendió.