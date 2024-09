Nahuel Pennisi invita a compartir nuevos “Momentos”

- Abel es un artista muy talentoso, que canta muy bien, y nos asociamos bien. Después, haber cantado con La Konga fue un desafío porque significó entrar en el género cuarteto... En fin, cada encuentro me da experiencia. También lo que me da es la apertura mental para encontrar ideas nuevas en otros artistas que uno puede sentir como propias. Si yo compongo una canción con otro, lo que hago es compartir una idea de composición, por lo tanto estoy dejando de lado algo que yo haría. Es decir, dar la oportunidad de escuchar al otro y de que el otro sea parte de mi identidad. A mí me ayuda mucho, me aporta, y a cualquier artista lo enriquece.