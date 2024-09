La música fluye y la encarna Manu Sija

- Humana y artísticamente, una experiencia enorme, por el hecho de tocar para un público que no me conocía, que es lo que más me gusta. La diferencia de idiomas también hace que uno interprete de una forma especial, en castellano, pero expresando más en canto y en musicalidad. Ha sido un desafío; han ido apareciendo otras sonoridades, otros climas, sobre todo en esos lugares donde me sentí con más libertad expresiva. Y el hecho de compartir música con colegas de cada lugar también es un aprendizaje. Se va creando una red, que parte de mi admiración, con argentinos y extranjeros.