El peligro de las rastras cañeras

Ese sector de la ruta 38, cercano a La Cocha, es de intensa circulación, tanto de vecinos como de productores, y en esta circunstancia especial se ha dado el caso de que el transporte con acoplado cruzado en la ruta carecía de iluminación o banda reflectiva lateral, lo cual lo hacía invisible en la noche, a lo que se añadía una nube de polvo, lo cual generó la tragedia. El secretario de Transporte y Seguridad Vial de la provincia dijo, a propósito de este caso, que se hacen permanentes controles en las rutas y que el Gobernador les pidió una intensificación de los mismos. “Estamos en coordinación con el Ministerio del Interior y con los municipios para incrementar tanto la cantidad como la intensidad de los controles, sobre todo en lo que respecta al transporte de cargas”, afirmó. Diferenció las rastras cañeras traccionadas por tractores, que no pueden circular de noche y están muy limitadas para ingresar a las rutas, de los camiones que, como el caso que nos ocupa, pueden circular durante todo el día. El funcionario remarcó que “las normas están, pero hay que cumplirlas. Los accidentes no se pueden evitar completamente, pero es nuestra responsabilidad controlar y sancionar para evitar futuras transgresiones”, señaló, aunque advirtió que “lamentablemente no se puede estar todo el tiempo y en todos los lugares simultáneamente; no hay recursos ni humanos ni materiales”. Por ello dijo que una estrategia a implementar era pedir colaboración de municipios y comunas para incrementar en cantidad y en intensidad las inspecciones del transporte de cargas.