"La Educación Transforma”: la Fundación León reunió a empresarios y funcionarios en un encuentro por el futuro de los jóvenes

En otro momento del diálogo, Adriana Giménez, madre de un becado, también tomó la palabra y acotó que además de la beca económica y la ayuda psico-pedagógica que brinda el equipo de León, también fueron asistidos con otras necesidades: “La Fundación León -a través de sus empresas aliadas- me ayudó cuando puse mi casilla, y ahora que estoy haciendo la de material hace unos días me llegaron unos ladrillos. Estoy muy agradecida”. “Soy parte de un grupo de la Fundación y me encanta, me gusta participar y a veces canso a las chicas con las llamadas”, comentó Adriana con emoción y felicidad.